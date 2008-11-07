Кримчани страждають через смачну «отруту»

У Сімферополі 50-річну жінку доставили в реанімацію з попереднім діагнозом «отруєння грибами».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, стан жінки, яка знаходиться в реанімаційному відділенні 7-ї міської лікарні Сімферополя, тяжкий. «Проводяться лабораторні дослідження», - зазначили в МНС.

Крім того, в Білогорську з підозрою на отруєння грибами до медиків «швидкої допомоги» звернувся 23-річний хлопець. Лікарі надали йому кваліфіковану допомогу. Від госпіталізації потерпілий відмовився.