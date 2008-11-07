Тепло в Криму одержать не всі

В Автономній Республіці Крим стартував опалювальний сезон. Щоправда, основний постачальник теплової енергії в Криму - підприємство «Кримтеплокомуненерго» - попереджає, що тепло одержать тільки ті житлові будинки, де немає боргів понад 500 грн. на квартиру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив генеральний директор «Кримтеплокомуненерго» Ігор ВАЙЛЬ.

«97% лікарень одержують тепло, шкіл – 92%, дитячих садків – 90%, - повідомив І.ВАЙЛЬ. - І сьогодні, я думаю, ми вийдемо на 100% по тому, що стосується соціальної сфери».

Тепло від сьогодні почало надходити в будинки населення. При цьому, якщо хоча б в одній квартирі у мешканців є борг понад 500 грн., то без опалення залишиться цілий будинок. «Тепло подаватимемо на всі будівлі і споруди Криму, там, де є акти готовності цих будівель до прийому тепла, і там де немає боргів понад 500 грн. на квартиру, - зазначив І.ВАЙЛЬ. - Це дуже болюче питання, але це пов`язано з тим, що системи теплопостачання, що будувалися 70 років тому, не розраховані на індивідуальний підхід до кожної квартири. У «Кримтеплокомуненерго» укладені договори з власниками будівель, а не з квартиронаймачами».

Будинок одержить тепло тільки тоді, коли буде погашено боржником, мінімум, 50% боргу.

Так, через борги перед «Кримтеплокомуненерго» близько 400 житлових будинків у Кримській автономії не одержать тепла. З них 236 житлових будинків – у Сімферополі.

Від завтрашнього дня абонентам «Кримтеплокомуненерго» обіцяють відновити подачу гарячої води. При цьому, зазначив І.ВАЙЛЬ, якщо населення за неї заборгує, то гаряче водопостачання відключать.

Додамо, що Крим одержав ліміти на газ до кінця цього року.