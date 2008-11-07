Сімферополь не вимикатиме канали РФ

Міська рада Сімферополя зобов`язала операторів продовжити ретрансляцію російських телевізійних каналів у кабельних мережах міста.

Рішення «Про ретрансляцію міжнародних версій російських телевізійних каналів у сімферопольських кабельних мережах і захист прав жителів Сімферополя на інформацію» було ухвалене сьогодні на позачерговій сесії міськради. За його ухвалення проголосували 47 із 49 присутніх на сесії депутатів (всього в міськраді Сімферополя 76 депутатів), повідомив телефоном кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби міськради.

Депутати вважають, що рішення Національної ради України з телебачення і радіомовлення, яке набуло чинності 1 листопада, а також дії окремих «кабельників» Сімферополя, що припинили ретрансляцію російських телеканалів, «порушують і обмежують конституційні права громадян України, призводять до погіршення суспільно-політичної ситуації в регіоні і провокують конфлікти за національними і мовними ознаками».

Сімферопольські депутати зобов`язали кабельних операторів продовжити в Сімферополі ретрансляцію «міжнародних версій російських телеканалів в обсязі станом на 30 вересня 2008 року» до винесення постанови Конституційним Судом України. (УНІАН: до КСУ має намір звернутися Верховна Рада Криму. Кримські парламентарії заявляють, що затвердження ВР України в 2006 році нової редакції закону «Про телебачення і радіомовлення», в якій встановлюється вимога про відповідність ретрансльованих у країні телепрограм Європейській конвенції з трансграничного телебачення, потягло за собою ухвалення «ряду неправомірних рішень» Нацрадою з ТБ. Дана європейська конвенція, підкреслюють депутати, не є суб`єктом українського законодавства).

Рішення сімферопольські депутати ухвалили, як вони кажуть, керуючись Конституцією України і рядом законів, враховуючи рішення президії ВР Криму про винесення на розгляд сесії парламенту автономії питання про конституційне подання до КСУ, а також зважаючи на численні звернення городян. Рішення міськради буде направлене до парламенту автономії і Нацради.

Крім того, міськрада Сімферополя прийняла звернення до Нацради з ТБ. Депутати висловили стурбованість рішенням, яке зобов`язує провайдерів вилучити з переліку програмних продуктів російські телепрограми, вважаючи, що воно грубо порушує права громадян України на отримання, зберігання і використання інформації, а також істотно обмежує можливість глядачів самостійно оцінювати події, що відбуваються в світі. «Це вкрай негативно може вплинути на демократичні перетворення і подальший розвиток свободи слова в Україні», - заявили в міськраді Сімферополя. В зв`язку з цим сімферопольські депутати просять Нацраду забезпечити в Україні вільний, демократичний доступ до інформації.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада вступило в силу рішення Національної ради України з телебачення і радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Після цього деякі місцеві ради України закликали операторів не виконувати рішення Національної ради. У Криму рішення Нацради не виконують. Щоправда, у Сімферополі одна з кабельних телерадіокомпаній відключила російські телеканали Ren TV, РТР, ТВЦ і ТНТ. Ren TV замінено на канал «Зоопарк», РТР – на «Перший автомобільний», ТВЦ – на UBS, а ТНТ – на К2.

У Нацраді заявили, що звернуться до Генеральної прокуратури з приводу дій органів місцевої влади та перевищення ними своїх повноважень.