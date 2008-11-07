Ліві вимагали скинути Ющенка

У Севастополі з нагоди 91-ї річниці Жовтневої революції ліві і проросійські сили провели мітинг і колонами пройшли центральними вулицями міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, організованому міською організацією КПУ, взяли участь близько 900 чоловік, зокрема, окрім комуністів, активісти і прихильники СПУ, ПСПУ, громадських організацій «Союз радянських офіцерів», «Російський вибір», «Російська громада Севастополя» і «Діти війни Севастополя».

Учасники мітингу заявили про свою вірність ідеалам Жовтня, закликали подолати економічну кризу не за рахунок трудового народу, а за рахунок олігархів, зажадали відставки Президента України Віктора ЮЩЕНКА і взагалі скасування інституту президентства в Україні. Також учасники мітингу вимагали ухвалення закону про статус Севастополя, входження України в ЄЕС разом із Росією і Білоруссю і надання російській мові статусу другої державної.

За інформацією УМВС України в місті Севастополі, порушень громадського порядку не зафіксовано.