Верховний суд хоче притягнути до відповідальності суддів Криму

Президія Верховного суду України та Рада суддів рекомендують голові ВСУ і голові Ради суддів України ініціювати питання про притягнення до відповідальності конкретних суддів місцевих судів і апеляційного суду Автономної Республіки Крим за неналежну організацію судочинства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, про це йшлося сьогодні під час спільного засідання президії Верховного суду України та Ради суддів України.

Під час засідання розглядалося питання про стан організації здійснення судочинства у загальних судах Криму. Робоча група Верховного суду відповідно до плану роботи найвищої судової інстанції вивчила і проаналізувала стан організаційної роботи місцевих судів й Апеляційного суду Криму; ознайомилася з роботою ради суддів АРК, зокрема, у плані розгляду скарг громадян стосовно роботи суддів АРК, а також кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу.

Аналіз недоліків, виявлених робочою групою Верховного суду, висвітив проблеми недостатнього кадрового і матеріально-технічного забезпечення судів, професіоналізму суддів, а також взаємодії апеляційного суду АРК і місцевих судів, зокрема в наданні методологічної допомоги суддями апеляційного суду колегам із місцевих судів, йдеться у повідомленні.

При цьому на засіданні наголошувалося, що ніхто ні з кого не знімає персональної відповідальності за недобросовісне виконання своїх службових обов’язків, а тому рекомендовано голові ВСУ і голові Ради суддів ініціювати питання про притягнення до відповідальності конкретних суддів місцевих судів і апеляційного суду АРК.

Також вирішено у першому кварталі 2009 року знову проаналізувати організацію здійснення судочинства у судах Криму.

Як зазначив голова Верховного суду Василь ОНОПЕНКО, подібний серйозний аналіз організації судочинства потрібен найперше громадянам України, а також усьому суддівському корпусу України.

Він наголосив, що аналіз організації судочинства в АРК є частиною великої і детальної розмови про стан правосуддя по всій Україні, що відбудеться днями на черговому З’їзді суддів України.