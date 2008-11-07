Куніцин вважає політичними попередні висновки комісії ВР

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає «політичними» попередні висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України на чолі з народним депутатом України Іваном ВЕРНИДУБОВИМ (Партія регіонів), що нещодавно працювала в місті.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міськдержадміністрації.

Коментуючи сьогоднішні заяви на прес-конференції в Севастополі І.ВЕРНИДУБОВА з приводу попередніх підсумків роботи комісії, С.КУНІЦИН, зокрема, зазначив: «народний депутат ВЕРНИДУБОВ показав пресі проект суворої слідчої комісії, яка виявила якісь мільйони гривень. Хто б що не говорив: ВЕРНИДУБОВ, БОРИСОВ (Валентин БОРИСОВ - керівник територіального управління Рахункової палати України), САРАТОВ (Валерій САРАТОВ - голова Севастопольської міської ради), ми зі всіма підемо до суду».

Тому що, як додав голова виконавчої гілки влади міста, «всі ці висновки і Рахункової палати, і тимчасової депутатської комісії не є документами нормативного, правового характеру». «Яке у них рішення? А немає ніякого офіційного рішення. І навіть, якщо воно буде, воно буде політичним. Комісія замовлена Партією регіонів на прохання місцевої Партії регіонів. Нас на неї жодного разу не запрошували, з нами не співробітничали, тому, я не визнаю цю комісію. Повторюю – будуть документи, розбиратимемося в суді», -заявив С.КУНІЦИН.

Як зазначили в прес-службі Севастопольської МДА, сьогодні І.ВЕРНИДУБОВ розповів про попередні висновки створеної за листом депутатів міської Ради тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, що перевіряла витрачання бюджетних коштів при виконанні Програми соціально-економічного розвитку Севастополя і дотримання законності місцевою владою. На думку І.ВЕРНИДУБОВА, бюджетні кошти в Севастополі «розбазарюються». Крім того, за повідомленням прес-служби, під час прес-конференції депутат часто вживав слова «дерибан», «корупція», «хабарі», «рило в пуху», «крадіжка» тощо.