Рішення про стягнення з міськради Алушти 12 мільйонів скасовано
19:01, 07 листопада 2008Крым
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Справу направлено на новий розгляд
Рішення про стягнення з Алуштинської міської ради 12 мільйонів гривень скасовано.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, Вищий господарський суд України задовольнив два касаційні подання прокуратури автономії та скасував судові рішення, якими було стягнуто з міськради 7,5 і 4,5 млн. грн. як компенсації заборгованості за роботи, здійснені в Алушті у середині 1980-х років.
"Вища касаційна інстанція погодилася з доводами прокурора про те, що при ухваленні рішення про виплату мільйонних сум Господарський суд Криму поспішив з висновками, не дослідивши ряд обставин, що мають значення для правильного вирішення спору", - йдеться у повідмленні. Справу направлено на новий розгляд.
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