Ну і ну! Кравчук став Клоуном

Впродовж липня-вересня 2008 року понад 4 тис. українців звернулися до органів реєстрації актів цивільного стану громадян (РАЦС) з наміром змінити власне ім’я через його неблагозвучність, через політичні симпатії або дивацтва.

Про це свідчать дані органів РАЦС Міністерства юстиції, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Так, у ІІІ кварталі 2008 року мали місце випадки зміни прізвищ: з “КРИВОКУЛІНСЬКИЙ” на “ТИМОШЕНКО”, з „УРОДА” на „РОМАНОВСЬКА”, із “СВИНАР” на “КРАВЧЕНКО”, із “БУГАЙ” на “БОНДАР”, із „ЗАЄЦЬ” на „ПЕТРОНЮК”, із „ОКУНЬ” на „ЕНГЕЛЬ”, із „КОЗЕЛ” на „ПИЛИПЮК”, із „МЕЛЬНИК” на „ЖУК”, із „УСІК” на „ТЮФАНОВА”.

Також зареєстровано зміни імен: із „Вачаган” на „Вадим”, із „Валентина” на „Фатіма”, із „Валентина” на „Леонела”, з „Тетяна” на „Тетяна-Дарина”.

Крім того, зареєстровано одночасна зміна прізвища та імені: із „КРАВЧУК Олександр” на „КЛОУН Сміхось”.

Як свідчать статистика органів РАЦС, бажання змінити власне ім’я чи прізвище щороку виявляє близько 10-20 тис. громадян. Однією з найпоширеніших підстав для цього стає неблагозвучність імені чи прізвища.

Впродовж ІІІ кварталу поточного року кожна сота людина, яка зверталася за послугами до органів реєстрації актів цивільного стану громадян, виявляла намір змінити власне ім’я чи прізвище.