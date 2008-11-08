Росіянин травмувався в горах Криму
12:25, 08 листопада 2008Крым
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МНСники доставили чоловіка до лікарні
У Криму альпіністи врятували травмованого під час сходження на гору Морчека туриста з Росії.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 28-річний турист отримав травму та із мобільного звернувся по допомогу до рятувальників.
На місце події прибули 5 працівників місцевого гірського пошуково-рятувального пункту МНС, які з використанням спецспорядження винесли потраждалого, надали йому невідкладну медичну допомогу та доставили до міськлікарні.
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