Росіянин травмувався в горах Криму

У Криму альпіністи врятували травмованого під час сходження на гору Морчека туриста з Росії.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 28-річний турист отримав травму та із мобільного звернувся по допомогу до рятувальників.

На місце події прибули 5 працівників місцевого гірського пошуково-рятувального пункту МНС, які з використанням спецспорядження винесли потраждалого, надали йому невідкладну медичну допомогу та доставили до міськлікарні.