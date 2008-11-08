У Криму син застрелив батька та покінчив життя самогубством

В одному з сіл Алуштінського регіону Криму 23-річний син пострілом із власної зареєстрованої мисливської рушниці убив 42-річного батька, після чого покінчив життя самогубством.

"Попередньо встановлено, що син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час раптово виниклої сварки пострілом із власної рушниці вбив батька, після чого покінчив життя самогубством, провівши постріл із рушниці собі в голову", - повідомляє сьогодні Департамент зв`язків з громадськістю МВС України.

Зброю вилучено, додали в МВС.