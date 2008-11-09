Введено односторонній рух центральним кільцем Севастополя

У Севастополі відповідно до розпорядження голови міської державної адміністрації від сьогодні введено односторонній рух центральним кільцем міста.

У ці вихідні центральним кільцем міста встановили 176 нових дорожніх знаків і нанесли нову дорожньо-вуличну розмітку.

Як повідомив УНІАН начальник відділу транспорту і зв`язку міської державної адміністрації Олександр ПАХОМОВ "найголовніше - рух здійснюватиметься за трьома смугами, а не практично за однією, як було останній рік, коли по кільцю проходило всього 700 одиниць за годину". За інформацією О.ПАХОМОВА, крайня ліва, четверта смуга буде відведена під паркування, і тепер уже приблизно 1,5 тис. автомобілів можна буде поставити.

Проте, як додав УНІАН начальник будівельно-монтажної експлуатаційної дільниці відділу ДАІ УМВС України в місті Севастополі Микола ПОНОМАРЕНКО "всього цього вистачить на 2-3 роки, максимум - на 5 років. Щорічно кількість транспорту в місті збільшується настільки, що цей варіант теж не витримає". "Отже неминуче розширення вулиць для збільшення потоків транспорту. І одночасно треба робити "кішені" для транспорту", - сказав він.