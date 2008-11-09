Росія не бачить кордону в Керченській протоці

Міністерство закордонних справ Російської Федерації відкидає звинувачення Києва в спробах змінити кордон у Керченській протоці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив офіційний представник МЗС Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО, коментуючи вислови директора Першого територіального департаменту МЗС України Леоніда ОСАВОЛЮКА про те, що РФ намагається «посунути» кордон, який існує в Керченській протоці.

«Неясно, про яке ігнорування норм міжнародного права російською стороною говорить український представник. Як відомо, питання проходження російсько-українського державного кордону на сьогодні регулюються двома договорами», - підкреслив А.НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що договором про російсько-український державний кордон від 2003 року передбачається, що державним кордоном між Російською Федерацією і Україною є лінія від точки стику державних кордонів РФ, України і Республіки Білорусь до точки, розташованої на березі Таганрозької затоки.

Російський дипломат додав, що будь-якої іншої лінії державного кордону – ні сухопутної, ні морської – цей договір не визначає. У ньому зафіксовано, що врегулювання питань, що відносяться до суміжних морських просторів, здійснюється за угодою між сторонами.

«У Договорі між Російською Федерацією і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року міститься положення, що Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між сторонами. При цьому врегулювання питань, що відносяться до акваторії Керченської протоки, здійснюється також за угодою між сторонами», - підкреслив А.НЕСТЕРЕКО.

«Таким чином, у вказаних чинних договорах між Російською Федерацією і Україною нічого не сказано про існування в Керченській протоці якогось кордону. У згаданих документах йдеться про те, що всі питання мають здійснюватися на основі двосторонньої угоди», - додав він.

А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що подібна угода можлива тільки на взаємовигідній основі.

«Таке міжнародне право, і українській стороні доведеться з ним рахуватися. На жаль, останнім часом згаданий український дипломат став виступати зі зневажливими щодо російської сторони заявами. Подібні дії української дипломатичної служби не сприяють розвитку діалогу, зміцненню атмосфери довіри в двосторонніх відносинах», - підкреслив А.НЕСТЕРЕНКО.