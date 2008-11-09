У Керченській протоці немає кордону, - Москва

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ спростовує твердження про претензії Росії на українську територію в Керченській протоці та Азовському морі.

Як повідомляє «Эхо Москвы», так він прокоментував висловлювання представника МЗС України про спроби Москви пересунути кордон в Керченській протоці та Азовському морі.

«Засмучуватися з приводу того, що хтось кордон пересуває - це означає, що кордон вже був», - пояснив С.ЛАВРОВ.

За словами міністра, його не було, і вже зараз після розвалу Радянського Союзу слід вирішувати це питання.

Як відомо, директор Першого територіального департаменту МЗС України Леонід ОСАВОЛЮК заявив про те, що РФ намагається «посунути» кордон, який існує в Керченській протоці.

МЗС РФ виступив із заявою, в якій відкинув звинувачення Києва в спробах змінити кордон у Керченській протоці.

«У Договорі між Російською Федерацією і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року міститься положення, що Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між сторонами. При цьому врегулювання питань, що відносяться до акваторії Керченської протоки, здійснюється за угодою між сторонами», - зазначається в повідомленні.