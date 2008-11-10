Суд скасував рішення про передачу гуртожитку в Керчі комерсантам

Вищий господарський суд України задовольнив касаційне подання прокуратури та скасував рішення, згідно з яким гуртожиток в Керчі відійшов комерційній структурі.

Гуртожиток в Керчі знаходився на балансі Керченського міжколгоспного скляного комбінату і пішов з молотка в лютому минулого року, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Вища касаційна інстанція погодилася з доводами прокурора про те, що, передаючи гуртожиток комерсантам, Господарський суд АРК порушив норми матеріального права.

"У разі банкрутства підприємства об`єкти житлового фонду, що належать йому, не можуть бути включені до ліквідаційної маси та підлягають передачі до комунальної власності. У зв`язку з цим справу направлено на новий розгляд", - йдеться в повідомленні прокуратури.