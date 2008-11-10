2 людини загинули на дорогах Криму

За минулу добу на кримських дорогах під колесами автомобілів загинули дві людини – велосипедистка і пішохід.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, ДТП сталися в Красноперекопському районі і в районі міста Білогірськ в неділю ввечері.

Так, на автодорозі Херсон – Сімферополь ВАЗ наїхал на громадянку, яка рухалася на велосипеді. Жінка загинула на місці аварії. Її особа встановлюється.

Пішохід загинув на трасі Сімферополь – Керч також під колесами автомобіля ВАЗ. Особа загиблого встановлюється.