2 людини загинули на дорогах Криму
10:10, 10 листопада 2008Крым
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Сумна статистика за добу
За минулу добу на кримських дорогах під колесами автомобілів загинули дві людини – велосипедистка і пішохід.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, ДТП сталися в Красноперекопському районі і в районі міста Білогірськ в неділю ввечері.
Так, на автодорозі Херсон – Сімферополь ВАЗ наїхал на громадянку, яка рухалася на велосипеді. Жінка загинула на місці аварії. Її особа встановлюється.
Пішохід загинув на трасі Сімферополь – Керч також під колесами автомобіля ВАЗ. Особа загиблого встановлюється.
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