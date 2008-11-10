16 тонн сіна згоріло в Криму

У Криму в неділю згоріло 16 тонн сіна.

Як повідомляє сьогодні прес-служба кримського управління МНС, пожежі виникли в сіносховищах в селах Раздольненського та Ленінського районів.

У раздольненському селі Камишове вогнем знищене сіносховище на площі 20 кв.м. і одна тонна сіна. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем. Збиток встановлюється, кажуть рятувальники.

У ленінському селі Марфовка вогонь знищив 15 тонн сіна. Причина пожежі та збиток встановлюються.