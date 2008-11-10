Інтернет-аудиторія України росте

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальних користувачів, які зробили більш ніж один перегляд сторінки за жовтень 2008 року, і користувачів, які проглядали сторінки в жовтні і минулого місяця) склав у жовтні 10,16 млн. чоловік, що на 6% більше, ніж у вересні 2008 року.

Такі результати наведені в звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за жовтень 2008 року, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Географія розподілу користувачів Інтернет у жовтні показує, що здебільшого українські користувачі Інтернетом живуть у столиці і у великих містах, - на перші 8 регіонів України в жовтні припадає близько 90% українських користувачів Інтернет.

При цьому із значним відривом від інших регіонів лідирує Київ, на який у жовтні 2008 року припало 58,96% від всіх користувачів Інтернет в Україні.

Далі йдуть: Одеса (6,43% користувачів Інтернет), Дніпропетровськ (5,62%), Донецьк (5,41%), Харків (4,44%), Львів (3,58%), Запоріжжя (2,47%), Крим (2,7%). Сумарна частка цих регіонів склала 30,65%.

На решту регіонів України припадає трохи менше 10% користувачів Інтернет в Україні в жовтні 2008 року.

Аутсайдерами за рівнем проникнення Інтернет в Україні в жовтні сталі міста: Луцьк (0,17% користувачів), Житомир (0,21%) і Чернівці (0,22%).

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернет у глобальній мережі, у жовтні склав понад 4,05 млрд. хвилин, що на 5,32% більше, ніж у вересні.