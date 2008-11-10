У Криму співробітниця банку поцупила з карток клієнтів 60 тис. грн.

У Криму співробітниця місцевого відділення одного з банків не утрималася від спокуси скористатися можливістю доступу до карток клієнтів і полегшила їх рахунки на 60 тисяч гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Прокуратурою Чорноморського району автономії направлено до суду кримінальну справу стосовно співробітниці банку. Їй пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення чужого майна.

Поточного року органами кримської прокуратури за фактами злочинів у банківській системі порушено 47 кримінальних справ. На цьому напрямі нагляду виявлено в два рази більше злочинів, ніж за аналогічний період минулого року. Серед найбільш поширених порушень, за фактами яких порушено кримінальні справи, — надання недостовірної інформації з метою отримання кредитів і видача свідомо неправдивих висновків про можливість видачі позик, привласнення коштів працівниками банківських установ.