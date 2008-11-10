Кримська автономія отримала від приватизації 56 млн. грн.

До бюджету Автономної Республіки Крим з початку поточного року і за станом на сьогодні від приватизації надійшло 55 млн. 997,6 тис. грн. - це на 0,8% більше річного завдання. Про це повідомляє Фонд майна АР Крим.

«За станом на 10 листопада до бюджету АРК від приватизації надійшло 55 млн. 997,6 тис. грн. 100,8% (при річному завданні – 55 млн. 573,8 тис. грн.)», - говориться в повідомленні Фонду майна Криму.

Від оренди з початку цього року до бюджету Кримської автономії надійшло 9 млн. 260,4 тис. грн. (при річному завданні – 8 млн. 400 тис. грн.), від дивідендів – 30,2 тис. грн. (річний план не встановлений).

За минулий тиждень кошти від приватизації майна АРК не перераховувалися, йдеться в повідомленні.