Ющенку і Тимошенко пропонують підписати «тимчасове перемир`я»
11:47, 10 листопада 2008Крым
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Спікер бачить єдиний вихід
|В.Ющенко, Ю.Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, на даний час питання щодо функціонування коаліції не вирішене, як і немає легітимного вирішення питання щодо проведення дострокових парламентських виборів.
«З огляду на це у нас є єдиний вихід – об’єднатися разом, взяти спільну відповідальність між усіма фракціями парламенту, Президентом і Кабінетом міністрів, і до того моменту, поки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії задля подолання як економічної, так і політичної кризи», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
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