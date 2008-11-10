Урок про голодомор вимагає провести Міносвіти в школах та ВНЗ України

Міністерство освіти і науки України рекомендує 20-22 листопада провести в навчальних закладах країни уроки пам’яті, лекції, виховні заходи, організувати перегляди кінофільмів про голодомор 1932-1933 років в Україні, оформити відповідні тематичні експозиції.

Про це йдеться в листі міністерства до Міністерства освіти і науки Криму, управліннь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Інститутів післядипломної педагогічної освіти.

"На виконання Указу Президента “Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні”, Плану заходів на 2007-2008 роки у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України, Міністерство освіти і науки України рекомендує 20-22 листопада 2008 року провести в навчальних закладах країни Уроки пам’яті, лекції, виховні заходи, організувати перегляди кінофільмів про Голодомор в Україні, оформити відповідні тематичні експозиції", - йдеться в листі.

Крім того, в іншому листі Міносвіти повідомляє Міносвіти Криму, Управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської МДА, ректорів (директорів) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, що "17-21 листопада 2008 року в усіх навчальних закладах України має бути проведений Урок пам’яті "Голодомор 1932-1933 років в Україні".

Крім того, Міносвіти інформує, що у День пам’яті жертв голодоморів передбачено проведення загальноукраїнської акції "Засвіти свічку", а тому місцевими органами влади "буде забезпечене централізоване постачання навчальним закладам тематичних інформаційних буклетів та свічок, які необхідно роздати учасникам навчально-виховного процесу під час уроку пам`яті 17-21 листопада".