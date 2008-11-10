У Сімферополі ліквідували 47 звалищ

У Сімферополі за тиждень ліквідовано 47 стихійних звалищ.

3-8 листопада, в рамках осіннього місячника з благоустрою, озелененню та санітарному очищенню Сімферополя, від сміття очищено 132,4 тис. кв. м. територій, на полігон вивезено 2679 кубометрів сміття, повідомляє прес-центр міськради.

За даними управління міського господарства, всього за тиждень у суботниках взяли участь працівники 1680 підприємств міста, понад 8,2 тис. жителів приватного сектора, було задіяно 72 одиниці техніки.

За минулий тиждень у Сімферополі висаджено більше 350 дерев.

Нагадаємо, осінній місячник у Сімферополі триває з 20 жовтня по 20 листопада.