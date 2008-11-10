Дервіза починається в Сімферополі

У Сімферополі (Крим) сьогодні починається молодіжне кримськотатарське свято "Дервіза". Свято проводиться за підтримки Міністерства культури і туризму України.

Як повідомляє міністерство, проведення цього заходу "сприятиме вихованню у підростаючого покоління національного самовизнання, патріотизму та поваги до історії українського народу".

Свято Дервіза, кажуть у Міністерстві культури і туризму України, демонструє прагнення до відродження і збереження вікових традицій, звичаїв та обрядів, свідчить про етнічне єднання в ім’я зміцнення діалогу української культури і вікових культурних надбань кримських татар.

*** Дервіза - національне свято завершення збирання врожаю. Кримські татари завершують посів озимих, проводять взаєморозрахунки з пастухами тощо. У рамках свята в Криму відбуваються конкурси на краще виконання пісень, змагання у східній боротьбі куреш тощо. Після Дервізи починається сезон весіль.