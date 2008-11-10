Мешканці 133 будинків Сімферополя мерзнуть
Мерія вимагає включити тепло усім
Влада Сімферополя вимагає від підприємства "Кримтеплокомуненерго" включити тепло усім будинкам комунальної форми власності, незалежно від рівня оплати за теплопостачання.
Про це повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради з посиланням на першого віце-мера міста Петра ПОЛТАВСЬКОГО.
На сьогодні в Сімферополі з 981 будинку комунальної форми власності опалюються тільки 848. Інші відключені від теплопостачання з технічних причин, а також через борги. "Решта будинків відключена від теплопостачання з різних причин: з технічних, а також через борги", - зазначив перший заступник міського голови Сімферополя.
При цьому він підкреслив, що міська влада не підтримує підприємство "Кримтеплокомуненерго" у відключенні від тепла будинків-боржників. "Чому має страждати весь будинок, якщо не платять 3-4 людини. Потрібно працювати окремо з кожним неплатником", - вважає П.ПОЛТАВСЬКИЙ. У зв`язку з цим він рекомендував "Кримтеплокомуненерго" підключити до опалення всі будинки комунальної форми власності Сімферополя, незалежно від рівня оплати за теплопостачання.
Як повідомляв УНІАН, підприємство "Кримтеплокомуненерго" - основний постачальник теплової енергії в Криму - заявило, що якщо хоча б в одній квартирі у мешканців є борг понад 500 грн., то без опалення залишиться весь будинок.
"Тепло подаватимемо на всі будівлі і споруди Криму, там, де є акти готовності цих будівель до прийому тепла, і там, де немає боргів понад 500 грн. на квартиру, - зазначив генеральний директор "Кримтеплокомуненерго" Ігор ВАЙЛЬ. - Це дуже болюче питання, але це пов`язано з тим, що системи теплопостачання, що будувалися 70 років тому, не розраховані на індивідуальний підхід до кожної квартири. У «Кримтеплокомуненерго» укладені договори з власниками будівель, а не з квартиронаймачами". Будинок одержить тепло тільки тоді, коли боржник погасить, щонайменше, 50% боргу.