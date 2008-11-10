Екологічного службовця-хабарника затримали в Криму

Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримано в Криму службовця державної Азово-Чорноморскої екологічної інспекції, який вимагав та отримав 3 тисячі гривень хабара.

Як повідомляє сьогодні Департамент зв`язків з громадськістю МВС України, гроші службовець вимагав від жителя Красноперекопська за не притягнення до адміністративної відповідальності за незаконний вилов риби.

Красноперекопською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.