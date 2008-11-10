Севастополь хоче створити антикризовий комітет

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ пропонує створити в місті спільно з міською державною адміністрацією антикризовий комітет на чолі з керівниками виконавчої та представницької гілок влади Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі з журналістами В.САРАТОВ заявив, що на сесії 11 листопада міськрада має намір ініціювати створення такого комітету, який, на його думку, розробив би програму антикризових заходів.

За словами голови міськради, якщо голова міської адміністрації з якихось причин не побажає цього робити, то він готовий «очолити цей антикризовий комітет або групу сам, хоча в даній ситуації потрібні постійний діалог і розуміння між двома гілками влади». При цьому, як вважає голова Севастопольської міської ради, члени антикризового комітету повинні зустрічатися не менше, ніж раз на тиждень і розглядати оперативний стан подій.

На думку В.САРАТОВА, серед першорядних завдань в умовах кризи має стати збереження робочих місць, оскільки «якщо не зберегти робочі місця, виникнуть проблеми і з бюджетом, і з Пенсійним фондом. А аналіз говорить про те, що в середньому на окремих підприємствах вже йде скорочення на 10-20%». З метою зупинити даний процес «міськрада має намір вступити в прямий діалог із підприємцями, щоб виробити заходи зі збереження робочих місць, особливо в будівельній сфері», сказав він. При цьому В.САРАТОВ додав, що якщо ж люди з якихось причин втратили роботу, то міськраді «потрібно добитися того, щоб ці люди могли швидко оформляти державні субсидії. Не можна допустити відключення їхніх квартир від якихось комунальних послуг за несплату».

Друге, на думку голови міськради Севастополя, найважливіше питання, яке має стояти на контролі антикризового комітету, - «це забезпечення нормальної життєдіяльності комунальних служб у зимових умовах». Для цього, сказав він, «буде потрібна максимальна концентрація всіх ресурсів і тимчасове припинення окремих програм для вирішення головних питань, особливо пов`язаних із забезпеченням теплом жителів міста».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, на завтрашню сесію запрошені керівники податкової адміністрації, Пенсійного фонду, міського центру зайнятості, профспілок, «щоб послухати всіх і виробити спільну концепцію й ті заходи, які дозволять реально пережити місту складні часи».