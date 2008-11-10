«Компру» на Москаля збирають на території Криму?

Народний депутат України, член депутатської групи "Народна самооборона" Геннадій МОСКАЛЬ наполягатиме на створенні у Верховній Раді спеціальної слідчої комісії з розслідування фактів незаконних дій СБУ.

Як повідомили в прес-службі Громадянського руху "Народна самооборона", за словами Г.МОСКАЛЯ, приводом для такого рішення "є останні події на території Криму". Зокрема, як стверджує Г.МОСКАЛЬ, останніми днями на території півострова група співробітників Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ відвідує громадські організації та просить підписати заздалегідь складеного СБУ листа "з метою моєї компрометації".

В даному листі йдеться про нібито причетність Г.МОСКАЛЯ до різного роду корупційних діянь та інших протиправних дій, зазначили в "Народній самообороні".

Однак народний депутат ставить під сумнів успіх цієї акції СБУ, оскільки більшість громадських організацій відмовляються підписувати ці листи.