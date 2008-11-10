121 будинок Севастополя - без тепла

У Севастополі на сьогодні залишається без опалення 121 багатоквартирний будинок. Про це повідомлялося на апаратній нараді, інформує прес-служба міськдержадміністрації Севастополя.

«Без опалювання залишаються 107 будинків по лінії «Севтеплоенерго» і 14, які опалюються Севастопольською ТЕЦ», - мовиться в повідомленні. В більшості випадків тепло в цих будинках відсутнє через аварії внутрішньобудинкових систем, але є й прориви теплотрас.

Начальник Головного управліннях ЖКГ міськдержадміністрації Володимир ХИБУЧЕНКО заявив, що для усунення всіх недоліків на початку опалювального сезону комунальникам знадобиться дві-три доби. «У цей період можливі перебої подачі гарячої води», - додали в МДА Севастополя.