Прокуратура вимагає усунути порушення в діяльності ДАІ Криму

Прокуратура Криму зажадала від начальника Державтоінспекції автономії усунути порушення в діяльності ДАІ: зайвих довідок не вимагати, а процедуру проходження технічного огляду автомобілів не спрощувати.

Як повідомили в прес-службі відомства, прокуратурою внесений протест на розпорядження начальника автоінспекції, яким закріплена обов`язковість надання водіями довідок про наявність порушень правил дорожнього руху і відсутність позбавлення права управління.

"Такий документ не входить у перелік платних послуг ДАІ, а тому громадяни не зобов`язані сплачувати вартість довідки", - заявили в прокуратурі.

У ході перевірки встановлені й інші порушення в діяльності органів ДАІ, наприклад, - незаконне стягування плати за утримання машин на штрафмайданчиках.

Прокуратура також реагувала на факти лояльності співробітників ДАІ до водіїв. Наприклад, "даїшники" полегшували процедуру проходження техогляду. "Прокуратура нагадала Державтоінспекції і водіям, що техогляд має проводитися спеціальною комісією, із застосуванням діагностичного устаткування, за місцем реєстрації транспорту, після пред`явлення страхових полісів на авто", - повідомили в прес-службі прокуратури Криму.