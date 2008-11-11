Осіння посадка лісів почалася в Криму

В Автономній Республіці Крим стартувала осіння лісосадильна кампанія.

Як повідомив прес-секретар Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ, кримські лісоводи цього року, як і торік, узяли на себе завдання озеленення тисячі гектарів півострова відповідно до Державної програми «Ліси України» і Регіональної програми з охорони і відтворення лісів, підвищенню їх продуктивності і раціонального використання. Нвесні 2008 року підприємствами Рескомлісу створено 225 гектарів лісонасаджень, тепер лісові господарства автономії приступили до осінньої лісосадильної кампанії.

«Грунт під створення нових лісів підготовлений, пальне придбане у необхідній кількості, посадочний матеріал в наявності є. За попередніми підсумками інвентаризації, в лісових розплідниках вирощено близько 4 млн. штук сіянців і саджанців», - повідомив М.ГОЛОВАНЬ.

При цьому, відзначив він, «економічна криза, що вибухнула в країні, «зелену» галузь стороною не обійшла». «В рамках антикризових заходів директорам держлісгоспів доручено узяти під особистий контроль посадку лісових культур, використовуючи кошти на ці цілі тільки з державних і місцевих бюджетів, при цьому важливо максимально сприяти природному відновленню. Відтепер на кожному підприємстві мають забезпечити режим жорсткої економії, контроль над витрачанням ПММ, із застосуванням енергозберігаючих технологій при заготівці і переробці деревини. Ще лісгоспи вимушені обмежити придбання основних засобів і матеріальних цінностей, не задіяних у виробничій діяльності», - повідомив М.ГОЛОВАНЬ.

За його даними, основні побоювання кримських лісоводів зв`язані із затримкою держбюджетного фінансування на створення захисних лісонасаджень. «Тільки у жовтні лісогосподарські підприємства Криму зіткнулися з недофінансуванням у розмірі 137 тис. грн. Київ обіцяє виділити необхідні кошти до кінця року в повному об`ємі», - відзначив прес-секретар Рескомлісу.