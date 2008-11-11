12 тисяч пляшок шампанського вилучила податкова в Сімферополі

У Сімферополі в рамках операції «Алкоголь» співробітники податкової міліції вилучили 12 тисяч пляшок «Советского» шампанського, обклеєних марками акцизного збору з ознаками підробки.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, харківське шампанське зберігалося в одному зі складських приміщень з метою подальшої реалізації.

«З вилученої алкогольної продукції відібрані марки акцизного збору для проведення експертизи», - говориться в повідомленні.

Крім того, в місті Бахчисарай в приміщенні одного з оптових складів податківці встановили факт реалізації алкогольних і тютюнових виробів без необхідних дозвільних документів. Згідно зі складеним протоколом, вилучено більш як 3,5 тисяч пляшок вина, горілки, шампанського і близько 2,5 тисяч пачок сигарет.