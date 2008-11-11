Вторинного забруднення Керченської протоки не буде - влада

Передумов для вторинного забруднення нафтопродуктами Азово-Чорноморської території немає, стверджує голова Республіканського комітету Криму з охорони навколишнього природного середовища Євген БУБНОВ.

«Я можу сміливо сказати, що вторинного забруднення не буде. Для цього немає передумов. Це підтвердили всі члени російсько-української групи (на початку листопада відбулося 6-е засідання спільної українсько-російської групи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11-12 листопада 2007 року в Керченській протоці - УНІАН), це підтвердили водолазні роботи», - сказав він сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Нагадаємо, рівно рік тому в Керченській протоці склалася надзвичайна ситуація. Під час шторму був пошкоджено більше десятка суден. Зокрема, навпіл розламався російський танкер «Волгонефть-139», в результаті цього в море потрапило близько 1,2 тисяч тонн мазуту. Затонули кілька суден, які перевозили в цілому до 7 тисяч тонн сірки.

Разом з тим, в коментарі кореспондентові УНІАН кримський еколог Віктор МУСІЯНЕНКО заявив, що «мазутна аварія» може про себе нагадати після великих штормів. «Чудес не буває. Нафта – це не той продукт, який нейтралізується або переходить в якусь іншу фазу. Ну, присипало її піском, але є приливи і відливи, і повернеться (нафта) назад, все одно відкриється цей шар нафтопродуктів. Я думаю, все одно наслідки будуть», - сказав В.МУСІЯНЕНКО.

Еколог стверджує, що моніторинг Керченської протоки не ведеться, тому заявляти про відсутність передумов для вторинного забруднення некоректно. «Для того щоб БУБНОВУ це говорити (про відсутність передумов – УНІАН), потрібно мати точки спостереження, тобто моніторинг. Потрібно оцінити зону розповсюдження нафтопродуктів, оцінити товщину, зробити оцінку біорозмаїття – тоді можна про щось говорити», - наголосив В.МУСІЯНЕНКО.

В даний час є «маленьке перевищення» показників гранично допустимої концентрації шкідливих речовин на всіх міських пляжах Керчі, а на острові Коса Тузла в окремих місцях фонові показники вище за норму в 30 разів, сказав Є.БУБНОВ. «Поки 30-разове перевищення є, нас це не може не хвилювати», - сказав він, при цьому додавши: «Це не ті - в 1,5 тисячі разів - перевищення шкідливих концентрацій, які були після катастрофи».

З 6,8 тисяч тонн зібраної у Східному Криму і на Косі Тузла мазутно-піщаної суміші 400 тонн досі не перероблено. Вони залишаються в Керченському порту. Коли саме будуть перероблені ці 400 тонн, поки що не зрозуміло.

Крім того, на Тузлі в деяких місцях залишилися неприбраними нафтопродукти (в цілому - до 10 тонн нафтопродуктів, за даними Є.БУБНОВА). В Рескомітеті говорять, що збирати ці нафтопродукти - собі дорожче. «Вихлопів в атмосферу ми одержимо від пального більше, ніж зберемо (нафтопродуктів – УНІАН)», - зазначив Є.БУБНОВ.