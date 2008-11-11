Україна та РФ розробляють правила судноплавства в Керченській протоці

Російська Федерація та Україна розробляють правила судноплавства в Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив голова Республіканського комітету Криму з охорони навколишнього природного середовища Євген БУБНОВ.

«Мінтранс, міністерства екології двох країн розробляють зараз ці пропозиції (правила судноплавства)», - сказав Є.БУБНОВ.

За його словами, питання буде винесено на українсько-російську міжурядову зустріч, яку планується провести наприкінці поточного року.

«Орієнтовно 17 грудня на міжурядовій зустрічі це питання (планується) закріпити. Завдання наших робочих груп – підготувати всі матеріали», - зазначив голова Рескомприроди.

До процесу підготовки правил судноплавства сторони збираються підключити експертів. «Було ухвалено рішення експертів сюди підключити, тому що є міжнародні моменти, які треба доврегулювати», - сказав Є.БУБНОВ.