Чоловік загинув в колодязі в Криму
14:25, 11 листопада 2008Крым
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Інформація МНС
У Криму від травм, отриманих в результаті падіння в колодязь завглибшки 12 метрів, загинув 51-річний чоловік.
Як сьогодні повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні.
«Чоловік, 1957 року народження, при перевірці колодязя не стримався і впав в нього. Від отриманих травм чоловік помер», - йдеться в повідомленні кримського МНС.
За допомогою рятувальної мотузки тіло загиблого підняли з колодязя.
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