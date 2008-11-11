Чоловік загинув в колодязі в Криму

У Криму від травм, отриманих в результаті падіння в колодязь завглибшки 12 метрів, загинув 51-річний чоловік.

Як сьогодні повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні.

«Чоловік, 1957 року народження, при перевірці колодязя не стримався і впав в нього. Від отриманих травм чоловік помер», - йдеться в повідомленні кримського МНС.

За допомогою рятувальної мотузки тіло загиблого підняли з колодязя.