Ялтинський Пушкін буде з мармуру

Ялта визначилась з проектом пам`ятника великому поетові Олександу Пушкіну. В конкурсі на проект пам`ятника перемогу отримав сімферопольський скульптор Віктор ГОРДЄЄВ. Проект - поет стоїть, притулившись до балюстради.

В.ГОРДЄЄВ - заслужений художник України. За даними мерії Ялти, він автор пам`ятників Олександру Суворову та Петру Чайковському в Сімферополі.

Члени жюрі висунули до В.ГОРДЄЄВА вимогу – створити пам`ятник не в бронзі, а в мармурі. Цей матеріал символізуватиме чистоту і благородство, кажуть в мерії Ялти. «Уральський мармур відповідного розміру художник збирається пошукати в Сімферополі, а не замовляти в Росії», - повідомляє мерія.

В.ГОРДЄЄВ сподівається, що робота над пам`ятником триватиме не більше року.

Конкурс проектів був оголошений влітку цього року.