Корвет ВМС вирушив у Середземне моря для участі в операції НАТО

Корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Тернопіль» сьогодні вирушив у Середземне моря для участі в антитерористичній операції НАТО „Активні зусилля”.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії проводів екіпажу взяли участь перший заступник командувача українських ВМС віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ, голова Гагарінської районної у місті Севастополі державної адміністрації Сергій ЗАЄЦЬ, представники ветеранів українських ВМС, а також духівництво.

Раніше корвет “Тернопіль” у Середземному морі вже брав участь в операції НАТО “Активні зусилля”. Окрім нього останнім часом у цій операції в Середземному морі також брали участь фрегат “Гетьман Сагайдачний” і корвет “Луцьк”.

Довідка. Після терористичних актів в США 11 вересня 2001 року НАТО на практиці застосувала положення Статі 5 Вашингтонського договору. На прохання США Альянс погодився на проведення у Середземному морі антитерористичної операції “Активні зусилля”. Практична фаза операції розпочалася 6 жовтня 2001 року).

Мета операції – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Основні завдання операції – патрулювання та контроль за переміщенням кораблів в зоні проведення операції.

Україна стала другою після Російської Федерації з країн – не членів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.