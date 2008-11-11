УНП: напередодні президентських виборів Тимошенко не хоче чіпати ЧФ

Лідер Української Народної Партії, народний депутат Юрій КОСТЕНКО вважає, що керівництво Кабміну не хоче напередодні президентських виборів в Україні порушувати дражливі для Москви питання, зокрема питання розрахунків за базування Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

Як йдеться в коментарі Ю.КОСТЕНКО, на звернення УНП до Кабміну, яким пропонувалося передбачити в бюджеті кошти на погашення заборгованості перед Росією за енергоносії у сумі близько 1,2 млрд. дол. для переходу вже з 1 січня 2009 року на світові ціни за базування Чорноморського флоту РФ на території України (що дало б додатково декілька мільярдів доларів доходів українському бюджету, які можна спрямувати для фінансування української економіки), Міністерство фінансів та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дали "дві діаметрально протилежні відповіді"

За даними прес-служби УНП, Мінфін відповіддю повідомляє, що "дострокове погашення заборгованості України перед РФ за Угодою від 28.05.1997 законодавчо врегульоване і не потребує прийняття додаткових законів". Проте у відповіді за підписом Ю.ТИМОШЕНКО стверджувалося, що достроково погасити заборгованість перед РФ неможливо, бо "після підписання Угоди період погашення збільшився на весь час перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та встановлено новий порядок погашення".

Коментуючи відповідь прем’єра, Ю.КОСТЕНКО назвав інформацію в листі за її підписом "завідомо недостовірною". "Тепер цю оцінку підтвердили також і підлеглі Юлії ТИМОШЕНКО", - зазначив він.

Щодо змісту мінфінівської відповіді, то, вважає лідер УНП, її складено за принципом "клеїти дурня". "Зміст відповіді такий: ціни за базування Кабінет Міністрів не підвищує, бо не інвентаризовано землю та майно, якими ЧФ РФ користується. При цьому урядовці розповідають, що треба робити, забуваючи, що саме уряд повинен здійснити роботу щодо нової орендної плати. Дуже зручна позиція – бути в «хаті, яка завжди з краю", - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

На його переконання, "причина такої позиції – відкладати гострі україно-російські питання до безкінечності – криється в небажанні керівництва Кабміну напередодні президентських виборів порушувати дражливі для Москви питання".