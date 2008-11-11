За фактом прориву колектора в Алупці порушено кримінальну справу

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за фактом прориву колектора в Алупці.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - забруднення земель, службова халатність.

"Аварія сталася в результаті халатності будівників, які не вжили всіх необхідних заходів до інженерного захисту території, на якій збиралися зводити багатоповерхову будівлю. В результаті невиконання правил виробництва будівельних робіт стався зсув грунту, який призвів до прориву каналізаційного колектора", - йдеться в повідомленні прокуратури.

За підрахунками фахівців, збитки від аварії складають більше чверті мільйона гривень. Ведеться слідство.

Нагадаємо, аварія на міському каналізаційному колекторі в кримському курортному місті Алупка сталася 20 вересня. Стався витік каналізаційних вод, нечистоти виливалися в море.