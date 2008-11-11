Суд залишив пам`ятник архітектури у власності Євпаторії
15:56, 11 листопада 2008Крым
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Справу направлено на новий розгляд
Вищий господарський суд України задовольнив касаційне подання прокуратури Криму та скасував рішення, згідно з яким частина пам`ятника архітектури кінця ХIХ сторіччя в Євпаторії перейшла в приватні руки.
Про це сьогодні повідомила прес-служба кримської прокуратури.
Вища касаційна інстанція погодилася з доводами прокурора про те, що приміщення, розташовані в історичній будівлі по вулиці Революції, 42/3 в Євпаторії, не можуть бути приватизовані.
Справу направлено на новий розгляд.
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