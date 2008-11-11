Влада блокує роботу Інституту країн СНД в Севастополі - Затулін

Влада блокує роботу українського філіалу Інституту країн Співдружності Незалежних Держав.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Росії заявив депутат Державної думи РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН.

Зокрема, він повідомив, що український філіал Інституту країн СНД вже кілька місяців добивається перереєстрації свого статуту відповідно до українських законів у зв’язку з переїздом до нового офісу.

«Весь цей час ця процедура відкладалася, а зараз, замість того, щоб перереєструвати статут, Київське управління юстиції оголосило про те, що проводитиме планову перевірку діяльності українського Інституту країн СНД», - повідомив К.ЗАТУЛІН.

Окрім цього, він зазначив, що Управління юстиції Севастополя звернулося до Господарського суду міста з вимогою скасувати реєстрацію Севастопольського представництва Інституту країн СНД з тих підстав, що в його назві є слово «представництво», хоча український закон жодним чином не обмежує в назвах громадські організації. За його словами, керівник представництва Володимир СОЛОВЙОВ одержав повістку 24 листопада з`явитися на засідання цього суду.

«Ці дії прямо пов`язані з бажанням нинішньої влади, а саме Президента і СБУ, виконати свою погрозу і задушити будь-яку можливість іншого слова та інакомислення, особливо, коли це спирається на якусь іншу систему поглядів», - переконаний К.ЗАТУЛІН.