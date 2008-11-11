У Севастополі припинено діяльність «конверту», який перевів 20 млн. грн.

Співробітники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в місті Севастополі припинили діяльність конвертаційного центру, який незаконно перевів у готівку більш як 20 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у ДПА в місті Севастополі, центр було створено на базі двох фіктивних підприємств, і він надавав послуги з переведення у готівку коштів, ухилення від сплати податків і легалізації незаконно одержаних доходів ряду підприємств, зареєстрованих у Севастополі та інших регіонах України.

Під час слідства були встановлені всі особи, причетні до злочинного заняття з конвертації коштів. Один із підозрюваних арештований, іншому обраний запобіжний захід - підписка про невиїзд, третій оголошений в розшук.

Організаторам конвертаційного центру пред`явлено звинувачення за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво і відмивання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Кримінальну справу направлено до суду.