Уряд Тимошенко збирається ввести у ЗМІ морально-етичну цензуру

Уряд за пропозицією Національної ради з телебачення і радіомовлення і Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі ініціює підписання з керівниками засобів масової інформації громадського договору про захист моралі в інформаційному просторі України.

Як передає кореспондент УНІАН, така пропозиція сьогодні схвалена на спільному засіданні Національної ради з телебачення і радіомовлення та Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, яке проходило під головуванням віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

«Тенденція до зниження загального морально-етичного рівня вітчизняного теле- і радіопродукту очевидна. Через телебачення і радіо все частіше розповсюджуються матеріали, які здійснюють замах на релігійні святині, державну символіку, принижують національне достоїнство народу і особи, культивують дух нетерпимості, жорстокості, пропагують ксенофобію, спотворюють вітчизняну історію і нехтують духовними досягненнями попередніх поколінь українців», - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем`єр-міністр вважає необхідним посилити координацію органів державної влади в галузі суспільної моралі. Водночас, на його думку, не слід захоплюватися репресивними механізмами в цій сфері.

«Репресивний шлях є безперспективним і приреченим на невдачу. Єдиним правовим механізмом, на мій погляд, може бути лише діалог між державними інституціями і суб`єктами інформаційної політики – телеканалами, радіо, інтернетом. Результатом такого діалогу має стати вироблення механізму саморегуляції», - додав він.

Учасники засідання сьогодні ухвалили рішення про створення спеціальної робочої групи з підготовки громадського договору, в якому буде чітко виписано, за словами І.ВАСЮНИКА, «всі писані й неписані правила».

Віце-прем`єр-міністр також повідомив, що наступним етапом має стати підготовка нової редакції закону «Про захист суспільної моралі».