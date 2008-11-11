Міськрада Севастополя запровадила мораторій на перегляд тарифів у ЖКГ

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН розкритикував рішення міськради Севастополя про мораторій на зміну тарифів в житлово-комунальному господарстві.

Про це йдеться в його коментарі, поширеному прес-службою Севастопольської МДА.

Севастопольська міськрада сьогодні утворила антикризовий комітет на чолі з С.КУНІЦИНИМ, а також запровадила мораторій на перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Від сьогоднішньої сесії міської Ради враження двояке. З одного боку, ухвалюється рішення щодо подолання кризи. Правда, не в редакції адміністрації, ну та гаразд. Депутати згодні: дії мають бути консолідовані, кризу треба і можна долати спільно. Сесія створила антикризовий комітет. Його голова - голова адміністрації Сергій КУНІЦИН, заступник - заступник голови міськради Петро КУДРЯШОВ. Працюватимемо», - сказав С.КУНІЦИН.

За його словами, «депутати, зокрема, голова міськради Валерій САРАТОВ бачать лише дві проблеми: як зберегти робочі місця на севастопольських підприємствах і як прожити зиму».

«Насправді, - вважає С.КУНІЦИН, - їх більше: інфляція, соціальний захист незаможних і всіх тих, хто постраждає в результаті кризи, економіка, колапс будівельної галузі, удар по підприємствах-виробниках, нарешті, хто відповість на питання: як вижити нашим комунальним підприємствам».

«Ми, вперше за багато років, входимо в зиму без боргів. Але на сесії депутат Сергій ЖИВОДУЄВ, він же - голова правління ВАТ «Севастопольгаз», докладає: заділ є до 15-20 грудня. Потім, тільки на газ нам потрібно зібрати 110 мільйонів гривень. А за інформацією начальника Головного управління ЖКГ Володимира ХИБУЧЕНКА, якщо терміново не переглядати тарифи, збитки наших комунальних підприємств становитимуть десь 300 мільйонів гривень», - нагадав С.КУНІЦИН.

За його словами, ці гроші потрібно десь знайти. Він зазначив, що проведення земельних аукціонів, за рахунок яких можна було б поповнити бюджет, «під великим питанням, оскільки Кабмін, по суті, наклав табу на всі земельні торги».

При цьому С.КУНІЦИН вважає, що комунальні підприємства нереально дотувати за рахунок бюджету міста.