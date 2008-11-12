У Керчі зупинена робота котельних

У Керчі (Крим) зупинена робота всіх котельних міста через борги підприємств, організацій і населення. Виділений ліміт газу місто вже вичерпало.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив співробітник прес-служби Керченської міської ради.

Борг підприємств, організацій і населення перед керченським філіалом підприємства «Кримтеплокомуненерго» становить близько 15 млн. грн.

За даними співробітника прес-служби міськради, офіційно опалювальний сезон у Керчі розпочався 7 листопада, а станом на вечір 11 листопада котельні міста зупинили роботу. Без тепла залишилися, зокрема, лікарні, школи і дитячі садки Керчі.

Вирішувати цю проблему мер Керчі Олег ОСАДЧИЙ відправився до Києва. «Міський голова Керчі проведе переговори з керівництвом енергозабезпечуючих підприємств у Києві», - повідомили в міськраді.