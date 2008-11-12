Верховна Рада - без голови

Верховна Рада звільнила Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 233 народних депутатів із 350, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним шляхом за допомогою бюлетенів, як це передбачено регламентом.