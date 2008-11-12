УНП за створення в Криму мобільних груп сухопутних підрозділів

У Криму має бути сформована одна з найбоєздатніших в Україні мобільних груп сухопутних та морських підрозділів для захисту Півдня держави, вважає перший командувач Військово-Морських Сил України, член Центрального Проводу Української народної партії Борис КОЖИН.

На його переконання, "збільшення військової присутності в Криму – військово-стратегічне питання, адже це найпівденніший регіон України, що може перший зазнати військової агресії".

"Мобільна військова група на основі сухопутних частин, морської піхоти та кораблів ВМС може в досить короткий час бути перекинута в інший регіон півдня України, якщо для цього виникне потреба, адже Крим розташований фактично посередині південного кордону України", – наголосив перший командувач ВМС України, слова якого цитує прес-служба УНП.

"Ще одна причина, що змушує Україну збільшувати свою військову присутність на півострові – це перебування в регіоні військово-морської бази Російської Федерації. Навіть в європейських країнах-членах НАТО, військові бази місцевих збройних сил розміщуються поблизу баз Сполучених Штатів, оскільки, це все таки війська іншої держави, які необхідно частково контролювати", – зауважив він.

Б.КОЖИН висловив переконання, що Міністерство оборони України повинно "не лише відновити в Криму колишні військові бази часів СРСР, але й з частин механізованих сухопутних військ, морської піхоти та флоту, створити об’єднану військову групу швидкого реагування під єдиним командуванням".