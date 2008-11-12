ЦВК відмовила організаторам зміни статусу Криму

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо зміни автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя.

Як повідомили у Секретаріаті ЦВК, 31 жовтня 2008 року до Центральної виборчої комісії надійшло подання Ужгородського міського голови від 28 жовтня 2008 року щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи, Центральна виборча комісія встановила, що у місті Ужгороді 28 вересня 2008 року відбулися збори громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, в яких згідно з протоколом взяли участь 205 осіб. Учасниками зборів одноголосно схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питання, що виноситиметься на всеукраїнський референдум, а саме: ”Чи згодні ви проголосувати за ухвалення закону України ”Про зміну автономного статусу Автономної республіки Крим на обласний, скасування спеціального статусу міста Севастополя та внесення відповідних змін до Конституції та деяких законодавчих актів України”, яким передбачено зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя?”. Учасниками зборів було затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум: ”Чи згодні ви проголосувати за ухвалення закону України ”Про зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний, скасування спеціального статусу міста та внесення відповідних змін до Конституції та деяких законодавчих актів України, яким передбачено зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя”. Учасниками зборів було обрано ініціативну групу в складі 20 осіб, якій доручено збір підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Здійснивши правовий аналіз поданих документів, Центральна виборча комісія встановила, що вони не відповідають вимогам Закону України ”Про всеукраїнський та місцеві референдуми”.

Зокрема, у зборах громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою взяли участь окремі громадяни, які на день проведення зборів не досягли 18-річного віку.

Крім того, згідно з поданим до Комісії протоколом зборів затверджене учасниками цих зборів формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, не відповідає формулюванню питання, під яким поставили свої підписи учасники зборів. Виявлено також інші невідповідності вимогам законодавства.

Наявні порушення унеможливлюють здійснення Центральною виборчою комісією перевірки щодо відповідності Конституції України питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Центральна виборча комісія також бере до уваги, що Конституційний Суд України у рішенні від 5 жовтня 2005 року по справі № 6-рп (справа про здійснення влади народом) встановив, що „результати народного волевиявлення у визначених Конституцією та законами України формах безпосередньої демократії є обов’язковими”. Конституція України та закони України передбачають проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою, лише як зобов`язального (імперативного) референдуму, результати якого є обов`язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України та законами України. У цьому зв’язку Комісія відзначає, що затверджене на зборах громадян формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, унеможливлює встановлення юридичних наслідків ствердної відповіді на нього, а відтак і визначення подальших дій відповідних органів держави.