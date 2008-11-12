Електрички Криму скоро розваляться

Заступник начальника Придніпровської залізниці – начальник Кримської дирекції залізничних перевезень Вячеслав ГУДИМ висловлює занепокоєння станом парку електропоїздів Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГУДИМ заявив сьогодні в Сімферополі, під час депутатських слухань з питання про основні напрями і перспективи розвитку транспортного комплексу Криму.

«Особливу тривогу в забезпеченні приміських перевезень пасажирів викликає стан парку електропоїздів, що налічує у нас 16 одиниць в десятивагонному обчисленні», - сказав В.ГУДИМ. За його даними, станом на поточний рік повне зношування парку електропоїздів становить 83%. Найближчим часом «при низьких темпах оздоровчого ремонту» він досягне 100%, наголосив начальник Кримської дирекції. «Необхідність заміни електропоїздів є невідкладним завданням з виділенням для цієї мети близько 1 млрд. грн. інвестицій», - сказав В.ГУДИМ.

Він також додав, що цього року Придніпровською залізницею придбано 4 електропоїзди на суму 130 млн. грн., наступного року планується придбати ще 6 електропоїздів на суму 263 млн. грн.