Більш як 230 кадастрових зсувів руйнують автодороги Криму

У Криму 232 кадастрових зсуви руйнують автомобільні дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі в ході депутатських слухань про основні напрями і перспективи розвитку транспортного комплексу Криму повідомив начальник служби автомобільних доріг автономії Валентин ЗАВОЙЧИНСЬКИЙ.

«У Криму спостерігається більш як 1576 кадастрових зсувів, 232 з них руйнують автомобільні дороги, 79 зсувів є найбільш активними», - повідомив начальник служби автодоріг Кримської автономії. За його даними, загальна довжина ділянок доріг, що проходять по «тілу зсувів», перевищує 37 кілометрів.

В.ЗАВОЙЧИНСЬКИЙ повідомив, що прогнозна потреба у фінансуванні протизсувних заходів щодо служби автомобільних доріг становить 1 млрд. 600 млн. грн. «По 8 ділянкам ми роботи вже виконали, і там йде нормальний рух. У цьому і в 2009 році плануємо відкрити ще 5 ділянок», - зазначив начальник служби автомобільних доріг Криму.