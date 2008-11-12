У Севастополі порушили кримінальну справу проти 15-річного «мінера»

Балклавський райвідділ УМВС України в місті Севастополі порушив кримінальну справу за статтею «хуліганство» стосовно 9-классника, що зробив неправдивий дзвінок про замінування школи-інтернату.

Як повідомили у відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Севастополі, до чергової частини УМВС юнак зателефонував у останній учбовий день перед осінніми канікулами. У другій половині цього дня в школі-інтернаті були заплановані батьківські збори.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група УМВС, бригада «швидкої допомоги», співробітники МНС, інші служби. Учні і персонал школи були евакуйовані. Всі п`ять будівель і територія школи були обстежені. Вибухонебезпечних предметів фахівці не знайшли. Повідомлення про замінінування виявилося неправдивим. Заняття того дня не поновлювалися, загальношкільні батьківські збори - скасовані.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисника на початку нової учбової чверті. Ним виявився 15-річний учень цієї ж школи. Підліток розповів, що зателефонував про замінування для того, щоб подивитися, як на це відреагують дорослі. Тим часом, керівництво школи характеризує учня з позитивної сторони.

Як додали у відділі зв`язків із громадськістю, на жаль, це не одиничний випадок, коли правоохоронцям надходять неправдиві повідомлення про замінуваеея учбових закладів. У той же час, підкреслюють в УМВС, міліція має у своєму розпорядженні оперативні і технічні можливості, необхідні для встановлення телефонних хуліганів, у зв`язку з чим звертається до всіх батьків з проханням роз`яснити своїм дітям, чим може обернутися телефонне хуліганство.